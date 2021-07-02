МОЗ планує почати п'ятий етап вакцинації від COVID у кінці липня

Міністерство охорони здоров'я планує почати п'ятий етап вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 у кінці липня. Тоді у центрах масової вакцинації з'явиться не тільки китайська вакцина Sinovac/CoronaVac, а й німецько-американська Pfizer.

Про це розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі "1+1".

"Зараз відбувається четвертий етап щеплення, коли ми вакцинуємо людей з хронічними не інфекційними захворюваннями. На п'ятому етапі, а це кінець липня і серпень, вакцинація буде доступна для всіх. Тоді вакцина Pfizer буде перерозподілена на пункти щеплень", - сказав він.

Також до кінця літа планується почати часткову вакцинацію дітей.

"Pfizer дозволив і вніс відповідні зміни до інструкції. Такі зміни внесено і в Україні. Розглядалося на цьому тижні на засіданні Національно-технічної групи експертів це рішенні, і поки рішення полягає в тому, що ми пропонуватимемо вакцинувати дітей лише тих, які супутні захворювання або високі ризики, пов'язані з COVID", - сказав Кузін.

Нагадаємо, що четвертий етап вакцинації почався 23 червня. Під час цього етапу щеплюють людей старше 60 років, а також людей віком 18-59, які мають супутні захворювання, ув’язнених та персонал закладів позбавлення волі та слідчих ізоляторів.

Паралельно відбувається щеплення всіх охочих у центрах масової вакцинації, а також вакцинують трудові колективи, які подали заявки на щеплення.