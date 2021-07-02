Центр вакцинації на базі столичного МВЦ з 5 липня працюватиме щодня

За червень кількість щеплень у Києві зросла у 2,7 раза.

Центр масової вакцинації проти COVID-19 на базі Міжнародного виставкового центру з 5 липня працюватиме щодня з 10:00 до 17:30.

Про це повідомила заступниця голови Київської міськдержадміністрації Ганна Старостенко, інформує пресслужба КМДА.

"За останній місяць у столиці кількість зроблених щеплень зросла у 2,7 раза - зі 125 тисяч на початку червня до 344 тисяч наприкінці. При цьому кількість повністю імунізованих киян збільшилася майже у 5,5 рази. Це досить вагомі показники для нарощування темпів вакцинації, тож ми ухвалили рішення змінити графік роботи Центру на щоденний", - пояснила вона.

Ганна Старостенко нагадала, що із документів при собі необхідно мати паспорт та мобільний телефон із SMS-повідомленням про підтвердження запису.

Крім того, для швидкого проходження процедури вакцинації бажано мати підписану декларацію із сімейним лікарем.

Заступниця голови КМДА також запропонувала киянам заздалегідь записуватися через портал Helsi.me на конкретну дату та час.

Як повідомляли, Київська мерія почала відкривати мінівакцинальні центри на додачу до великого центру вакцинації у Міжнародному виставковому центрі біля станції метро "Лівобережна". Вони будуть знаходитися у Центрах первинної медико-санітарної допомоги, але запис відбуватиметься так само - через сервіс helsi.me.

Також з 5 по 11 липня центр масової вакцинації працюватиме на фестивалі Atlas Weekend у Києві. Вакцинуватись там можуть всі охочі за попереднім записом, квиток на фестиваль мати не треба.