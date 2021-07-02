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Мін'юст США запровадив тимчасовий мораторій на смертну кару

Американський уряд вирішив вивчити гуманність теперішніх страт.

Мін'юст США запровадив тимчасовий мораторій на смертну кару

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд випустив меморандум про введення тимчасового мораторію на смертну кару.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

"Ми повинні забезпечити не тільки дотримання гарантованих Конституцією і законами Сполучених Штатів прав усім учасникам кримінального правосуддя, а й справедливе і гуманне поводження. Це зобов'язання має особливу силу в разі злочинів, за які передбачена смертна кара", - підкреслив Гарланд.

У Мін'юсті зазначили, що за останні два роки в процедуру внесли деякі зміни і перші за 17 років страти на федеральному рівні провели у вигляді смертельних ін'єкцій. Однак зараз потрібно оцінити гуманність цього способу, а також детально розглянути самі поправки, що дозволяють стратити федеральних злочинців.

Смертна кара в США досі дозволена у 27 штатах, хоча в деяких з них запроваджено мораторій на приведення у виконання смертних вироків.

У березні Вірджинія стала першим південним штатом США, який скасував смертну кару. Загалом таке рішення ухвалене вже у 23-х штатах.

Смертна кара на федеральному рівні в США не проводився з 2003 по 2020 рік. У 2019-му Мін'юст дозволив виконувати страти у федеральних в'язницях. Тодішній генпрокурора Вільям Барр доручив голові Федерального управління в'язниць США Г’ю Гурвіцу призначити страту п'яти найжорстокішим злочинцям, засудженим за вбивство дітей і літніх людей.

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