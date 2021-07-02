Фіндиректора Trump Org і саму компанію офіційно звинуватили в несплаті податків

Компанію Дональда Трампа та її фінансового директора звинувачені у тому, що прокуратура назвала "масштабною та зухвалою" схемою податкового шахрайства, внаслідок якого керівництво отримало понад 1,7 млн доларів в якості компенсацій. Це включає оренду житла, оплату авто і навчання в школі, пише Associated Press.

Самому Трампу жодних звинувачень прокуратура поки не висунула. Однак прокурори з'ясували, що він персонально підписував деякі чеки, які фігурують у справі. Крім того, за даними слідства, 15-річна схема була організована "вищим керівництвом" Trump Organization.

Це перша кримінальна справа, яка вийшла із майже дворічного розслідування влади Нью-Йорка ділової діяльнсті колишнього президента.

У обвинуваченні йдеться, що з 2005 року Trump Org та її фінансовий директор Аллен Вайссельберг вводили в оману податкові органи, вступили в змову з метою надання топпосадовцям компанії безготівкових виплат у вигляді пільг та інших засобів. Яке покарання загрожує в разі доведення вини – поки не повідомляється.

Нагадаємо, 29 червня Reuters із посиланням на джерела написало, що прокуратура Нью-Йорка, яка розслідує ділову діяльність колишнього президента Дональда Трампа, цього тижня збирається висунути одне або декілька обвинувачень у цій справі.

У серпні 2020 генеральний прокурор штату Нью-Йорк Летиція Джеймс почала розслідування щодо президента країни Дональда Трампа і Trump Organization за підозрою в маніпуляції вартістю активів.