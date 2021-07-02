Команда Трампа запустила нову соцмережу

Команда 45-го президента США Дональда Трампа запустила нову соціальну мережу під назвою Gettr.

Як повідомляє Politico, додаток повинен стати альтернативою соцмережам, якими володіють великі технологічні компанії.

В описі платформи йдеться про те,що її місія - "боротьба з культурою скасування, просування здорового глузду, захист свободи слова, боротьба з монополіями в соцмережах і створення реального ринку ідей".

Наразі додаток перебуває на стадії бета-тестування і буде офіційно запущений 4 липня.

Керує розвитком соцмережі колишній речник Трампа Джейсон Міллер. Людина, знайома з роботою додатка, пояснила, що він вкрай схожий на Twitter.

Поки що невідомо, чи створить сам Трамп акаунт у Gettr. Видання вважає, що, ймовірно, нова соцмережа повинна стати тією самою платформою, через яку колишній американський лідер буде спілкуватися з прихильниками онлайн.

На початку червня компанія Facebook оголосила про замороження акаунтів 45-го президента США Дональда Трампа на два роки з моменту його першого блокування - до січня 2023 року. У разі повторного порушення Трампом компанія залишає за собою право застосувати рішучіші заходи, аж до безповоротного видалення його сторінок і облікових записів.

Сам Трамп таке рішення розцінив як прояв неповаги до понад 70 млн американців і замах на свободу слова.

Соцмережі Facebook та Instagram 7 січня заблокували акаунти Дональда Трампа на тлі масових заворушень, вчинених його радикальними прихильниками в Капітолії.

Трамп протягом виборчої компанії та після неї неодноразово робив гучні заяви про "фальсифікацію на виборах", через що його дописи позначали як необґрунтовані чи неперевірені.

6 січня група прихильників Трампа увірвалася до будівлі Капітолію, щоб завадити оголошенню результатів президентських виборів. Внаслідок заворушень загинули 5 людей.