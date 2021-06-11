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Хакери зламали систему одного з найбільших виробників відеоігор Electronic Arts

Злочинці викрали вихідний код, що використовується у популярних іграх. 

Хакери зламали систему одного з найбільших виробників відеоігор Electronic Arts
Фото: Wikipedia

Хакери зламали системи одного з найбільших виробників відеоігор Electronic Arts і викрали вихідний код, що використовується в іграх. Інформацію про це представник компанії підвтердив CNN.

6 червня хакери заявили про отримання 780 ГБ даних від EA, включно з вихідним кодом Frostbite, на якому працюють ігри FIFA, Madden та серія відеоігр Battlefield. На хакерському форму кіберзлочинці заявили, що пропонують придбати "повну можливість використання всіх сервісів EA". Вони також заявили, що вкрали інструменти розробки програмного забезпечення для FIFA 21 і код сервера для підбора гравців у FIFA 22.

Експерт із кібербезпеки та аналітик загроз Emsisoft Бретт Келлоу зазначив, що викрадення вихідного коду може призвести до того, що інші розробники використають його для створення хаків для ігр.

"Хакери можуть вивчити код, виявити більш глибокі недоліки для експлойтів та продати попередній код у даркнеті зловмисникам", - заявив він.

В EA стверджують, що дані їхніх гравців-користувачів не були скомпроментовані. 

"Ми розслідуємо нещодавній інцидент вторгнення у нашу мережу, коли було викрадено обмежену кількість вихідного коду гри та пов'язаних інструментів. Доступ до даних гравців не здійснювався, і у нас немає підстав вважати, що є якийсь ризик для конфіденційності гравців. Після інциденту ми вже внесли покращення у нашу систему безпеки і не очікуємо, що це повпливає на ігри чи наш бізнес", - зазначив представник компанії. 

Нагадаємо, що це не перша масштабна кібератака, яка відбулася цього року. Від дій кіберзлочинців-вимагачів також постраждала трубопровідна американська компанія Colonial Papeline та найбільший світовий виробник м'яса JBS. 

Агентство Європейського Союзу з кібербезпеки повідомили, що протягом року кількість значущих кібератак на критичні об'єкти в Європі подвоїлася.

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