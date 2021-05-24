Redmi Note 10 5G – новий герой Mi Flash Live на allo.ua

25 травня, о 15:00, на allo.ua відбудеться черговий Mi Flash Live – розпродаж у прямому ефірі продукції компанії Xiaomi. Mi Flash Live – це суперзнижки на нові та популярні товари Xiaomi впродовж дуже лімітованого часу.

В рамках розпродажу користувачі вперше зможуть придбати смартфон Redmi Note 10 5G! Новинка у версії 4+128 ГБ пропонуватиметься за спеціальною ціною – 6299 грн – та з приємним бонусом у вигляді Mi Smart Band 5. За посиланням https://allo.ua/flash/ можна дізнатися про умови акції та познайомитися з усіма товарами, що братимуть в ній участь.

Redmi Note 10 5G: доступна для всіх модель з 5G

5G править балом. З цієї новою моделлю Xiaomi представляє один з найдоступніших 5G-смартфонів на ринку. Для нього було обрано процесор MediaTek Dimensity 700, який завдяки 7-нм техпроцесу, одночасній підтримці двох SIM-карток із 5G та вбудованому модему забезпечує енергоефективність флагманського рівня.

Redmi Note 10 5G має захоплюючий 6,5-дюймовий DotDisplay з частотою 90 Гц та підтримкою AdaptiveSync, що дозволяє автоматично підлаштовуватися під контент – від потокового відео з частотою 30 або 60 Гц до прокрутки стрічки соціальних мереж або ігор з частотою до 90 Гц, що гарантує стабільну роботу та оптимальне використання заряду батареї.

Redmi Note 10 5G отримав відмінну систему камер, що складається з 48 Мп основної, 2 Мп макро та 2 Мп датчика глибини, які дозволяють з легкістю робити гарні фотографії. Крім того, його батарея ємністю 5000 мА•год (тип) з підтримкою швидкої зарядки 18 Вт перетворює телефон на ідеального компаньйона для повсякденного використання.

І на окрему згадку заслуговують зручні та безпечні платежі в один дотик – завдяки підтримці NFC, шалено популярної функції, що доступна і в Redmi Note 10 5G.

Основні характеристики Redmi Note 10 5G

Дисплей: 6.5" DotDisplay; 90 Гц з AdaptiveSync.

Основна камера: 48 Мп ширококутна камера; 2 Мп макрокамера; 2 Мп датчик глибини.

Фронтальна камера: 8 Мп.

Габарити та вага: 161.81×75.34×8.92 мм; 190 г.

Процесор: MediaTek Dimensity 700.

Пам’ять: LPDDR4X; UFS 2.2.

Аудіо: роз'єм 3.5 мм для навушників, підтримка Hi-Res Audio.

Безпека: бічний сканер відбитків пальців.

Акумулятор та зарядка: 5000 мА•год (тип); Швидка дротова зарядка 33 Вт.

Підключення: Підтримка двох SIM з 5G; NFC; ІЧ-бластер.

Варіанти пам'яті: 4+64 ГБ; 4+128 ГБ; 6+128 ГБ.

Кольори: Chrome Silver, Graphite Gray, Nighttime Blue, Aurora Green.

Бажаєте дізнатися більше про доступні модифікації Redmi Note 10 5G та ціни на них в Україні, придбати новинку, а також інші неймовірні продукти Xiaomi за суперцінами? Тоді уважно стежте за Mi Flash Live. І покваптеся – кількість товарів обмежена!