Флагманський смартфон Mi 11i з вигодою 2300 грн – вже в АЛЛО

Mi 11i, елегантний і потужний смартфон з 6,67-дюймовим дисплеєм і підтримкою Dolby Atmos®, вже доступний для замовлення в Україні. Поспішайте, адже тільки до 19 травня новинку в версії 8+256 ГБ можна замовити на allo.ua за спеціальною ціною 18699 грн.
Mi 11i пропонує надзвичайну продуктивність завдяки потужній мобільній платформі Qualcomm® Snapdragon™ 888. Його вдосконалений 5-нм техпроцес забезпечує більш високу продуктивність за менших витрат енергії. Завдяки преміальному скляному корпусу товщиною 7,8 мм та оновленому бічному сканеру відбитків пальців користувачам стане більш зручно тримати смартфон у руці. Його плаский 6,67-дюймовий AMOLED DotDisplay може похвалитися одним із найменших вирізів під фронтальну камеру – діаметром 2,76 мм. Підтримка HDR10+, частота оновлення екрану 120 Гц, частота дискретизації 360 Гц, а також стереодинаміки та підтримка Dolby Atmos® забезпечують неперевершений аудіо- та візуальний досвід. Великий акумулятор на 4520 мА·год та швидка зарядка потужністю 33 Вт забезпечать роботу пристрою впродовж дня.
Надзвичайні потужність та швидкість
-
мобільна платформа Qualcomm® SnapdragonTM 888;
-
процесор розроблено за 5-нм техпроцесом;
-
ядро ARM Cortex-X1;
-
пам’ять LPDDR5 + UFS 3.1;
-
Wi-Fi 6 з пропускною здатністю до 160 МГц та підтримкою квадратурної амплітудної модуляції 4096-QAM;
-
пікова швидкість передачі даних за допомогою Wi-Fi 6 – 2.89 ГБ/с.
Дисплей та звук
-
6,67-дюймовий AMOLED-дисплей з матеріалу Е4;
-
пікова яскравість 1300 ніт;
-
кольоровий простір DCI-P3 та підтримка HDR10+;
-
передача кольору з точністю JNCD≈0.36 та ΔE≈0.35;
-
дисплей отримав рейтинг DisplayMate А+;
-
частота оновлення екрана 120 Гц;
-
частота сенсорної дискретизації 360 Гц;
-
датчик зовнішнього освітлення 360° та підтримка 8192 рівнів яскравості;
-
стереозвук та підтримка Dolby Atmos®.
Фотографія та відеозйомка
-
основний модуль: 108 Мп HD-камера з розширеними можливостями зйомки за умов недостатнього освітлення завдяки технології 9-в-1 2,1 мкм Super Pixel;
-
підтримка технології Dual Native ISO, що підвищує деталізацію зображення на темних частинах знімків;
-
ультраширококутна камера: 8 Мп (FOV 119º, f/2.2);
-
телемакромодуль: 5 Мп (f/2.4, AF 3-7 см);
-
потрійний мікрофон з підтримкою Audio Zoom для відеозйомки;
-
зйомка 8К-відео;
-
режим Ultra Night Video для нічної відеозйомки;
-
додаткові можливості AI та програмного забезпечення для обробки і монтажу.
Дизайн та батарея
-
скляний корпус товщиною 7.8 мм;
-
оновлений дизайн бічного сканера відбитків пальців;
-
батарея 4520 мА·год;
-
швидка зарядка 33 Вт – до 100% за 52 хв.;
-
три кольори – Celestial Silver, Frosty White та Cosmic Black.
Першою надійде в продаж версія 8+256 ГБ в кольорі Cosmic Black. Орієнтовний старт продажів – 20 травня. Акційна ціна – 18699 грн, звичайна ціна – 20999 грн. Інші кольорові варіанти та версія 8+128 ГБ за ціною 18999 грн очікуються у продажу пізніше. Товар буде доступним на allo.ua, в мережі АЛЛО, Smart Home та авторизованих Mi Store.