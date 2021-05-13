Флагманський смартфон Mi 11i з вигодою 2300 грн – вже в АЛЛО

Mi 11i, елегантний і потужний смартфон з 6,67-дюймовим дисплеєм і підтримкою Dolby Atmos®, вже доступний для замовлення в Україні. Поспішайте, адже тільки до 19 травня новинку в версії 8+256 ГБ можна замовити на allo.ua за спеціальною ціною 18699 грн.

Mi 11i пропонує надзвичайну продуктивність завдяки потужній мобільній платформі Qualcomm® Snapdragon™ 888. Його вдосконалений 5-нм техпроцес забезпечує більш високу продуктивність за менших витрат енергії. Завдяки преміальному скляному корпусу товщиною 7,8 мм та оновленому бічному сканеру відбитків пальців користувачам стане більш зручно тримати смартфон у руці. Його плаский 6,67-дюймовий AMOLED DotDisplay може похвалитися одним із найменших вирізів під фронтальну камеру – діаметром 2,76 мм. Підтримка HDR10+, частота оновлення екрану 120 Гц, частота дискретизації 360 Гц, а також стереодинаміки та підтримка Dolby Atmos® забезпечують неперевершений аудіо- та візуальний досвід. Великий акумулятор на 4520 мА·год та швидка зарядка потужністю 33 Вт забезпечать роботу пристрою впродовж дня.

Надзвичайні потужність та швидкість

мобільна платформа Qualcomm® SnapdragonTM 888;

процесор розроблено за 5-нм техпроцесом;

ядро ARM Cortex-X1;

пам’ять LPDDR5 + UFS 3.1;

Wi-Fi 6 з пропускною здатністю до 160 МГц та підтримкою квадратурної амплітудної модуляції 4096-QAM;

пікова швидкість передачі даних за допомогою Wi-Fi 6 – 2.89 ГБ/с.

Дисплей та звук

6,67-дюймовий AMOLED-дисплей з матеріалу Е4;

пікова яскравість 1300 ніт;

кольоровий простір DCI-P3 та підтримка HDR10+;

передача кольору з точністю JNCD≈0.36 та ΔE≈0.35;

дисплей отримав рейтинг DisplayMate А+;

частота оновлення екрана 120 Гц;

частота сенсорної дискретизації 360 Гц;

датчик зовнішнього освітлення 360° та підтримка 8192 рівнів яскравості;

стереозвук та підтримка Dolby Atmos®.

Фотографія та відеозйомка

основний модуль: 108 Мп HD-камера з розширеними можливостями зйомки за умов недостатнього освітлення завдяки технології 9-в-1 2,1 мкм Super Pixel;

підтримка технології Dual Native ISO, що підвищує деталізацію зображення на темних частинах знімків;

ультраширококутна камера: 8 Мп (FOV 119º, f/2.2);

телемакромодуль: 5 Мп (f/2.4, AF 3-7 см);

потрійний мікрофон з підтримкою Audio Zoom для відеозйомки;

зйомка 8К-відео;

режим Ultra Night Video для нічної відеозйомки;

додаткові можливості AI та програмного забезпечення для обробки і монтажу.

Дизайн та батарея

скляний корпус товщиною 7.8 мм;

оновлений дизайн бічного сканера відбитків пальців;

батарея 4520 мА·год;

швидка зарядка 33 Вт – до 100% за 52 хв.;

три кольори – Celestial Silver, Frosty White та Cosmic Black.

Першою надійде в продаж версія 8+256 ГБ в кольорі Cosmic Black. Орієнтовний старт продажів – 20 травня. Акційна ціна – 18699 грн, звичайна ціна – 20999 грн. Інші кольорові варіанти та версія 8+128 ГБ за ціною 18999 грн очікуються у продажу пізніше. Товар буде доступним на allo.ua, в мережі АЛЛО, Smart Home та авторизованих Mi Store.