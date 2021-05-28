У Київському університеті культури відбулася презентація відеоремейку на популярну вже понад 10 років пісню «Українські вареники» (музика і слова Наталії Багмут), а також у відеороботі створили новий тренд UV – («Українські вареники»), за яким нашу улюблену національну страву пізнаватимуть й за кордоном.

- В Україні є свій український шлях і свої українські тренди, – підкреслив Михайло Поплавський. – Ми маємо тримати українську хвилю!

Як завжди, кліп у Михайла Михайловича вийшов яскравий та запальний. Режисеркою стала українська топова кліпмейкерка з голлівудською освітою Олена Вінярська.

– Ідея, звичайно ж, належить Михайлу Михайловичу, – підкреслює Олена Вінярська. – Я йому і так, і так пропоную, а він мені – треба так: українські найгарніші, українські найсмачніші, українські найпишніші – українські вареники! О, кажу, давайте так само, але про дівчат.

Солоденькі цукерочки, чи то пак варенички

За задумом режисерки, танцівниці у серпанкових рожевих та блакитних сукнях, чепчиках, як у буфетниць, пригощають варениками.Відеоряд стилізували під 60-ті роки, для цього використали елементи футуризму, а також артисткам нанесли макіяж за типажем популярної в ті часи супермоделі Твіггі. Процес займав 3 години, адже основне завдання було зробити дівчат максимально схожими.

Події відбуваються у своєрідному цукерковому просторі – в такому собі Candy Land, та замість закордонних солодощів – наші солодкі вареники з вишнями.

А ще гумору та бодіпозитиву кліпові додають пухкенькі дівчата з балету «Персики», чиї зачіски-ірокези виглядають, як гребінець самих вареників.

За словами постановника хореографії, балетмейстера Ростислава Савченко, танець балету мав бути у стилі Барбі, і всі дівчата повинні були рухатись, як справжні ляльки.

Заради кліпу схуд на 8 кг

Кліп в результаті вийшов доволі еротичним – спочатку дівчата в цнотливій білизні та українських вінках ліплять вареники, а потім уже в цукеркових шатах пригощають. Олена Вінярська жартує, що на зйомках було з’їдено 102 вареники.

– Я схуд на 8 кілограмів перед цим кліпом, – зізнається Михайло Поплавський. – Страшенно люблю вареники з вишнями. Але режисер суворо мені забороняла їх їсти, щоб я мав гарний вигляд на екрані. Та я все одно їв тихцем.

Виглядав у кадрі співаючий ректор і справді гарно. Сам, як справжня цукерка, в дорогому костюмі кольору фуксії (до речі, відбирали тканину з останньої колекції) та стильних окулярах із дужкою у вигляді літери «В» – ВАРЕНИК!

І це була заслуга режисерки, яка прискіпливо ставилась до кожної деталі, вибирала тканину з останніх дизайнерських колекцій, та звертала увагу, щоб кольори костюмів Михайла Поплавського і дівчат мали правильну градацію, співпадали у відтінках.

– Ідея була така – показати, що українське може бути теж дуже модне, стильне і трендове – унікальне, – каже Олена.

Новий бренд з логотипом UV

До речі, на презентації гостям показали не лише кліп, а й новий бренд – UV (українські вареники), яким прикрасили і колекцію чемоданів блакитного кольору – вийшло дуже стильно.

– Ми сьогодні запатентували бренд UV (українські вареники), щоб весь світ знав, що це українська страва, український бренд і тренд. Щоб усі знали, що нам, українцям, є чим пишатися! І я впевнений, що цей кліп користуватиметься популярністю і в Австралії, і в Канаді, і в Африці та Європі – набере не менше 10-ти мільйонів переглядів. Це своєрідна культурна дипломатія в дії, яка представлятиме Україну усьому світові, – зазначив Михайло Поплавський.

До речі, це вже другий кліп із гастрономічної серії, перший «Сало», а незабаром Михайло Поплавський обіцяє презентувати відео на пісню «Український борщ».

В ТЕМУ

Зняли за рекордні терміни

Готували кліп протягом декількох місяців – хореографія, костюми, постановка, а от зняли рекордно швидко – всього за 8 годин. Знову ж таки, за допомогою сучасних технологій: 3D-графіки, LED cube, Unreal Engine 4, tracking systems і VR-технологій.

КОМАНДА

Над кліпом працювала велика творча команда Університету культури – візажисти, перукарі, стилісти, реквізитори, режисери, хореографи, постановники тощо.

Режисер – Олена Вінярська.

Другий режисер – Михайло Харченко.

Оператор-постановник – Дмитро Мислінчук.

Хореограф – Ростислав Савченко.

Балет та бек-вокал – студентки та випускниці Університету культури.