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NASA запропонувало "Роскосмосу" продовжити експлуатацію МКС до 2030 року

Російська сторона підтримала ініціативу та поскаржилася голові NASA на санкції США.

NASA запропонувало "Роскосмосу" продовжити експлуатацію МКС до 2030 року
Международная космическая станция
Фото: interfax.by

Глава NASA Білл Нельсон у телефонній розмові з генеральним директором "Роскосмосу" Дмитром Рогозіним заявив про намір продовжити експлуатацію Міжнародної космічної станції (МКС) при забезпеченні необхідного державного фінансування до 2030 року.

Як наголошується в повідомленні російської держкорпорації, Рогозін підтримав ідею глави NASA.

Рогозін також поскаржився своєму американському колезі на санкції, введені американською адміністрацією щодо підприємств російської космічної промисловості, а також на відсутність у Роскосмоса офіційної інформації від американської сторони про плани з управління і подальшого використання МКС.

Нагадаємо, 25 квітня ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX з кораблем моделі Crew Dragon стартувала до Міжнародної космічної станції з екіпажем із чотирьох астронавтів для піврічної місії.

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