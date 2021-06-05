NASA запропонувало "Роскосмосу" продовжити експлуатацію МКС до 2030 року

Російська сторона підтримала ініціативу та поскаржилася голові NASA на санкції США.

Глава NASA Білл Нельсон у телефонній розмові з генеральним директором "Роскосмосу" Дмитром Рогозіним заявив про намір продовжити експлуатацію Міжнародної космічної станції (МКС) при забезпеченні необхідного державного фінансування до 2030 року.

Як наголошується в повідомленні російської держкорпорації, Рогозін підтримав ідею глави NASA.

Рогозін також поскаржився своєму американському колезі на санкції, введені американською адміністрацією щодо підприємств російської космічної промисловості, а також на відсутність у Роскосмоса офіційної інформації від американської сторони про плани з управління і подальшого використання МКС.

Нагадаємо, 25 квітня ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX з кораблем моделі Crew Dragon стартувала до Міжнародної космічної станції з екіпажем із чотирьох астронавтів для піврічної місії.