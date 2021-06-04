Facebook заблокував акаунти Трампа на два роки

Дональд Трамп держит газету Washington Post с заголовком «Трамп оправдан» на следующий день после оправдания по делу об импичмен

Компанія Facebook оголосила про замороження акаунтів 45-го президента США Дональда Трампа на 2 роки з моменту його першого блокування - до січня 2023 року.

Про це повідомляється на сторінці компанії.

"З огляду на серйозність обставин, що призвели до відсторонення пана Трампа, ми вважаємо, що його дії були серйозним порушенням наших правил, яке заслуговує найсуворішого покарання, передбаченого новими протоколами", - заявив віцепрезидент Facebook з глобальних питань Нік Клегг.

Строк блокування акаунта Трампа обраховуватиметься з 7 січня 2021 року, водночас у компанії не виключають його продовження.

"Якщо ми визначимо, що все ще існує серйозний ризик для громадської безпеки, ми продовжимо обмеження на певний час, поки цей ризик не зникне", - сказали у Facebook.

У разі повторного порушення Трампом компанія залишає за собою право застосувати більш рішучі заходи, аж до безповоротного видалення його сторінок і облікових записів.

Сам Трамп таке рішення розцінив як прояв неповаги до понад 70 млн американців і замах на свободу слова.

"Рішення Facebook - це образа рекордних 75 млн чоловік, плюс багатьох інших, хто голосував за мене на підтасованих президентських виборах 2020 року", - йдеться в заяві Трампа.

Соцмережі Facebook та Instagram 7 січня заблокували акаунти Дональда Трампа на тлі масових заворушень, вчинених його радикальними прихильниками в Капітолії.

Трамп протягом виборчої компанії та після неї неодноразово робив гучні заяви про "фальсифікацію на виборах", через що його дописи позначали як необгрунтовані чи неперевірені.

6 січня група прихильників Трампа увірвалася до будівлі Капітолію, щоб завадити оголошенню результатів президентських виборів. Внаслідок заворушень загинули 5 людей.