Facebook планує запустити власний бренд смартгодинників із двома камерами, – The Verge

Пристрій ще не отримав офіційної назви і не виробляється серійно.

Компанія Facebook наступного літа планує випустити смартгодинник із двома камерами. Офіційно про це ще не оголосили, однак інформацію про майбутній пристрій підтвердили декілька джерел американського видання про техніку і гаджети The Verge.

Обидві камери можна буде від'єднати від зап'ястя. Фронтальна камера передбачена для відеодзвінків, а задня, з автофокусуванням, може використовуватися для зйомки фото і відео. Планується, що кадрами зручно буде ділитися в соцмережах Facebook та Instagram.

Ідея гаджета полягає в тому, щоб заохотити користувачів використовувати смартгодинники так, як використовуються смартфони. Це частина плану гендиректора Facebook Марка Цукерберга щодо створення більшої кількості споживчих пристроїв, які обійшли б Google та Apple – дві домінантні платформи гаджетів, що значною мірою контролюють здатність Facebook охоплювати людей.

Facebook також збирається оснастити свої годинники пульсоміром, тож пристрій може скласти серйозну конкуренцію AppleWatch. Джерела також повідомляють, що смартгодинники хочуть випустити в білому, чорному та золотистому кольорах. Приблизна ціна поки що називається на рівні 400 доларів (10,8 тисячі гривень), але вартість ще може змінитися. Ба більше, компанія може взагалі відмовитися від ідеї запуску, оскільки пристрій ще не вийшов у серійне виробництво і навіть не отримав офіційну назву.

У компанії на запити ЗМІ відмовляються коментувати цю інформацію. Раніше про запуск годинників Facebook писало видання The Information, але тоді не було відомо про дві камери.