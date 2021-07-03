США прокоментували інформацію про закриття Білоруссю кордону з Україною

"Режим Лукашенка знову намагається відволікти увагу від репресій проти своїх людей".

США поінформовані про те, що Білорусь закрила кордон з Україною і далі слідкуватимуть за тим, щоб Олександр Лукашенко відповідав за свої дії.

Про це пише reuters.com з посиланням на заяву представника адміністрації США.

“Видається, що режим Лукашенка знову намагається відволікти увагу від репресій проти своїх людей. Ми далі будемо підтримувати білоруських людей і притягувати режим до відповільності”, – йдеться у заяві високопосадовця.

Вашингтон цього тижня заборонив продаж квитків до і з Білорусі у відповідь на затримання у Мінську колишнього головного редактора опозиційного телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича, додає видання.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, заявив що в країні викрито "сплячі терористичні осередки", до яких нібито причетні Німеччина, Україна, США, Польща і Литва. Також Лукашенко наказав повністю закрити кордон із Україною, пов’язавши це "зі значною кількістю зброї, яка потрапляє через кордон до Білорусі".

Раніше Лукашенко також заявив про "завершення масштабної антитерористичної операції", з я кою нібито пов’язана Німеччина. Подробиць того, як саме причетна Німеччина, Лукашенко не повідомив. Представники уряду ФРН відмовилися коментувати цю заяву.

У свою чергу речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про закриття кордону з боку Білорусі.