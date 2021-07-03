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На півдні Польщі сталася ДТП за участі чотирьох українців

Їх госпіталізовано, у найважчому стані – підліток.

На півдні Польщі сталася ДТП за участі чотирьох українців
Фото: d-pt.ppstatic.pl

Біля м. Тарнув на півдні Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі українців.

Про це у Твіттері повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

В аварії постраждали четверо українців, зокрема неповнолітній.

Їх госпіталізовано, надається необхідна медична допомога. Решта пасажирів без травм.

Зі свого боку Генеральний консул у Кракові В'ячеслав Войнаровський в ефірі каналу "Україна 24" повідомив, що відвідав реанімацію дитячої лікарні, куди госпіталізували українського підлітка. Стан дитини дуже важкий, пошкоджено голову та селезінку. Батьки також постраждали і госпіталізовані в іншу клініку.

Нагадаємо, у травні у Польщі померла українка, яка потрапила в дорожньо-транспортну пригоду поблизу м. Кашице Підкарпатського воєводства в Польщі 6 березня. Вона стала сьомою жертвою аварії.

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