В Україні за півдня втопилося чотири людини, рятувальники закликали "вмикати мозок біля водойм"

В Україні за півдня втопилося чотири людини, рятувальники закликали українців бути обережнішими.

“Кривий Ріг, Київ, Курахівка Донецької області і щойно знову- Дніпро, сорокарічна жінка...”, – йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграм-каналі.

“Скільки можна повторювати: випив - у воду не йди! а також проста народна мудрість: "не знаєш броду - не лізь у воду! Припиніть множити страшну статитику, вмикайте мозок біля водойм!", – наголосили надзвичайники.

Так, 2 липня до Служби порятунку “101” надійшла інформація про потонулого чоловіка за адресою на одному зі ставків у смт Курахівка Донецької області.

Рятувальники, які прибули на місце події, за допомогою надувного човна, наданого населенням та рятувальної мотузки вилучили тіло загиблого чоловіка з води на берег та передали співробітникам Національної поліції.

Того ж дня о 21:59 до ДСНС надійшло повідомлення від Служби "102" про те, що в озері Небреж, що у Дарницькому районі столиці, потонула людина. На місце події було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення. В результаті обстеження близько 350 кв. м акваторії дна озера, на відстані 10 м від берега та на глибині 6 м було виявлено тіло людини.

Також о 16:08 до Служби порятунку отримала інформацію, що у місті Кривий Ріг, під час купання на штучній водоймі, розташованій неподалік вулиці Родини Добровольських Інгулецького району, на очах у свідків потонув чоловік.

Нагадаємо, станом на 24 червня в Україні від початку літа потонули 126 людей, 28 з них - діти.