Україні завдано збитки на майже 65,2 млн грн.

Фото: ssu.gov.ua

Члену екіпажу іноземного судна, дії якого спричинили забруднення внутрішніх морських вод України і завдали державі збитки на майже 65,2 млн грн, повідомлено про підозру.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними досудового слідства, забруднення сталося через скидання пальмової олії із іноземного судна. Це відбулося наприкінці квітня минулого року в акваторії морського порту “Південний”.

У зв’язку із порушенням вимог розвантаження судна, у воду потрапили майже 8,5 тонни забруднюючих речовин.

Судово-екологічна експертиза підтвердила мільйонні збитки, завдані державі.

Фото: ssu.gov.ua

У межах кримінального провадження ч. 2 ст. 243 (забруднення моря) Кримінального кодексу України старшому помічнику капітана морського судна повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних осіб та відшкодування заподіяних державі збитків.

Фото: ssu.gov.ua

Викриття протиправної діяльності проводилося під процесуальним керівництвом Доброславської окружної прокуратури Одеської обласної.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, у квітні 2020 року в одеському порту "Південний" судно Stavanger під прапором Тувалу розлило в воду понад 8 тонн пальмової олії.

У 2015 році турецьке судно розлило рослинну олію біля берегів України в Миколаївській області.