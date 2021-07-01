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СБУ знешкодила криптоферму, через яку без світла і води могла залишитися частина Чернігівщини

За два місяці "роботи" "майнери" завдали лише прямих збитків на суму понад 3 млн грн.

Служба безпеки України викрила "добувачів" криптовалюти, які підключили своє обладнання до однієї з трансформаторних підстанцій на Чернігівщині.

У такий спосіб зловмисники не лише викрадали електричну енергію, а й створили загрозу для критичної інфраструктури регіону. Від цієї підстанції отримують електроживлення такі об’єкти як КНП "Ніжинська станція швидкої медичної допомоги»", КП "Ніжинводоканал" та інші, інформує пресцентр СБУ.

За два місяці "роботи" зловмисники завдали лише прямих збитків на суму понад 3 млн грн.

Співробітники СБУ встановили, що організатори створили потужну майнінг-ферму. Ділки розмістили обладнання в орендованих складських приміщеннях і несанкціоновано під’єднались до підстанції, розташованої неподалік.

"Щоб приховати факти викрадення та заниження показників спожитої електроенергії, зловмисники втрутились у роботу обліку системи. Для цього вони використовували спеціалізоване обладнання", - повідомляють у СБУ.

Під час обшуку правоохоронці вилучили понад 150 одиниць обладнання для генерації криптовалют, спеціалізовану техніку для втручання у мережу автоматизованого обліку електроенергії

Наразі встановлюються всі обставини скоєння злочинів за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 188-1 (викрадення води, електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання) Кримінального кодексу України.

Слідчі дії тривають.

Раніше незаконну "майнінгову" ферму виявили на Дніпропетровщині. За три місяці вона незаконно використала електрики на 2 млн гривень.

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