СБУ передала до суду кримінальні провадження щодо двох керівників "Українського вибору" Медведчука

Йдеться про Комелова і Синявського, нагороджених окупантами "за повернення Криму".

Служба безпеки України завершила досудове розслідування у провадженні щодо двох керівників руху "Український вибір" підозрюваного в держзраді нардепа Віктора Медведчука.

Іван Комелов та Олександр Синявський підозрюються в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь, повідомили в пресслужбі СБУ.

Фото: Суспільне Крим Олександр Синявський

"Досудовим розслідуванням встановлено, що фігуранти входили до складу незаконного збройного формування «Самооборона Севастополя». Один з підозрюваних очолював територіальний підрозділ вказаного НЗФ, інший був керівником окремого підрозділу «самооборони» - «Слов’янський щит». Вказані громадяни України виконували протиправні накази «ватажків» зазначеного формування, а також брали активну участь в організації та проведенні незаконного референдуму на території півострова Крим у березні 2014 року", - йдеться у повідомлені.

Представники держави-окупанта нагородили Синявського і Комелова медалями "За повернення Криму".

Наразі обвинувальні акти щодо зазначених осіб за ознаками вчинення злочинів, передбачених ст. 111 (державна зрада), ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) та ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України, скеровані до суду. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15-ти років.

Нагадаємо, 25 березня Служба безпеки України влаштувала обшуки в офісах ГО "Український вибір". У СБУ зазначили, що представники організації обґрунтовано підозрюються у сприянні у 2014 році проведенню незаконного референдуму і виборів у тимчасово анексованих АР Крим та Севастополі.

Потім в СБУ повідомили, що підозри отримали троє осіб. Двоє з них – Комелов і Синявський. Третій фігурант, за даними ЗМІ, це Олег Слісаренко. У червні суд дозволив заочне розслідування щодо Комелова і Синявського.