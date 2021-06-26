У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт “Про правотворчу діяльність” № 5707, ініціаторами стали 195 народних депутатів з різних фракцій та груп.

Про це повідомив перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

“Це “закон про закони”, “юридична абетка” правотворчості в державі. Більше року ми працювали над тим, щоб запропонувати єдиний законодавчо врегульований підхід, що дозволить позбутися правотворчого хаосу в Україні. Адже понад 1 мільйон нормативно-правових актів – це юридична катастрофа для України”, – зазначив Стефанчук.

За його словами, цей законопроєкт – це порятунок від «законодавчого цунамі”, боротьба з принципом “чим більше, тим краще”. Він зазначив, що лише 12% зареєстрованих законопроєктів стають законами.

Перший віцеспікер Парламенту України пояснив, що у разі прийняття законопроєкту будуть вдосконалені законодавча база щодо правотворчої діяльності, її планування та моніторингу результатів, механізми прийняття та застосування нормативно-правових актів (НПА).

Планування правотворчої діяльності забезпечить передбачуваність розвитку державної політики, а юридичне прогнозування дозволить підвищити ефективність планування правотворчої діяльності, якість НПА.

Окрім того, реєстрації НПА передуватиме проведення публічних консультацій, обов’язковими стануть розробка концепцій проєктів НПА та проведення оцінки впливу.

Правовий моніторинг та оцінювання ефективності застосування законодавства допоможуть зрозуміти, чи досягли прийняті НПА бажаного результату тощо.

“Цей законопроєкт набрав найбільшу кількість підписів народних депутатів України серед усіх цілісних законопроектів, зареєстрованих нардепами 9 скликання! А це означає, що запит на цей законопроект та його політична підтримка вражає. Сподіваюсь на таку ж високу підтримку цього проєкту закону й під час розгляду його у першому та другому читанні. Це чудовий подарунок Україні до 25-ї річниці Конституції та 30-ї річниці незалежності. Тож прошу долучатися до обговорення”, – закликав Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав Указ про Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021 – 2023 роки.