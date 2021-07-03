На Донеччині бойовика "ДНР" засуджено до 10 років позбавлення волі

Мешканець Горлівки вступив до лав бойовиків у 2016 році.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області засудив до до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна бойовика терористичної організації "ДНР", мешканця міста Горлівка.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2016 року засуджений перебував у складі НЗФ РФ на посадах «розвідника 3-ої окремої мотострілецької бригади «Беркут» та «стрілка 1-го батальйону територіальної оборони «ДНР». У 2020 році він зайняв пост так званого командира 3 відділення 1 механізованого взводу механізованої роти 1-го батальйону територіальної оборони Міноборони «ДНР»", - йдеться у повідомленні.

В прокуратурі зазначили, що засуджений здійснював спостереження за позиціями українських військових біля міста Торецьк і смт. Верхньоторецького та брав безпосередню участь у бойових діях на стороні окупантів на території Донецької області.

Чоловіка затримали поблизу Новгородського. У нього вилучили військовий квиток так званої "ДНР", посвідчення учасника громадської організації "Ветераны Новороссии" та військову форму.

Нагадаємо, раніше громадянин Чехії, засуджений за участь у бойових діях на боці "ДНР", вибачився перед Україною.