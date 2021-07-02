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Тренера збірної України з гімнастики підозрюють у розтраті 250 тис. гривень, виділених на команду

Він отримав кошти на утримання спортсменів, які фактично знаходились за межами України.

Тренера збірної України з гімнастики підозрюють у розтраті 250 тис. гривень, виділених на команду
Геннадій Сартинський
Фото: НОК-України

Головний тренер національної збірної команди України з спортивної гімнастики підозрюється у розтраті майже чверть мільйона гривень, виділених на потреби тренувальних зборів (ч.ч. 2, 3 ст. 191 Кримінального кодексу).

Про це повідомила пресслужба прокуратури Києва.

"Встановлено, що головний тренер у 2019 та 2020 роках, зловживаючи лужбовим становищем, вчинив розтрату грошових коштів Управління "Укрспортзабезпечення", підписуючи акти про надання послуг проживання та харчування спортсменів та тренерів, які нібито мешкали в комплексі для проживання та їдальні ДП "ОНСЦ «КОНЧА-ЗАСПА»", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі наголосили, що доведено, що вказані у договорах особи у той період фактично знаходились за межами України.

"Таким чином головний тренер будучи обізнаним у тому, що вказані особи не перебувають на тренувальних зборах, здійснив розтрату коштів на загальну суму близько 250 тис. гривень. Наразі вказаній особі повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Слідчі дії тривають", - повідомили в прокуратурі.

Правоохоронці  не називають ім’я підозрюваного, але за даними ЗМІ, це - заслужений тренер України Геннадій Сартинський.

Нагадаємо, у грудні минулого року жіноча збірна України вперше в історії стала чемпіоном Європи зі спортивної гімнастики.

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