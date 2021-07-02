Під мостом Патона в Києві прорвало теплотрасу

Під мостом Патона у столиці сталося пошкодження магістральної тепломережі діаметром 600 мм.

Аварійна бригада "Київтеплоенерго" локалізувала місце пошкодження, інформують у КМДА.

Наразі триває підготовка до проведення ремонтних робіт, які здійснять верхолази.

"Триває відкачка води з трубопроводу. Одразу після цього розпочнеться активна фаза робіт", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, тепломережа під мостом Патона збудована 59 років тому – у 1962 році.

Нагадаємо, що міст Патона через Дніпро ввели в експлуатацію 1953 року, він був найбільшим у світі суцільнозварним мостом, у якого всі шви, включаючи і монтажні, виконані за допомогою автоматичного зварювання. Це найважливіша транспортна артерія Києва, яка з'єднує центр міста з великими лівобережними житловими масивами.

Схожа аварія сталася на мосту Патона у березні 202-го. Тоді прорвало теплотрасу на мосту. У веерсні 2018-го через прорив трубопроводу міст тимчасово перетворився на "водоспад". Також трубу на мосту Патона проривало у квітні того самого року.

У 2019 стало відомо про те, що Інститут сталевих конструкцій імені Шимановського визнав стан мосту Патона критичним.

2020 року по мосту Патона заборонили проїзд вантажівок.

Аварійний міст Патона планують відреставрувати до кінця 2025 року. Мерія Києва планує розширити міст до восьми смуг руху, встановити на ньому сучасне бар’єрне огородження та автоматизовану систему обчислювання ваги транспортних засобів під час руху.

На мосту мають спроєктувати велосипедні доріжки в обидва напрямки і розширені тротуари для "променадної частини".

Крім того, проєктант має врахувати можливість влаштування трамвайних колій і підйому/спуску пішоходів на Венеціанський острів.