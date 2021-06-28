​Білорусь у відповідь на санкції ЄС призупинила свою участь у Східному партнерстві

Міністерство закордонних справ Білорусі у понеділок, 28 червня, відповіло на введені тиждень тому європейські санкції.

На сайті МЗС Білорусі повідомляється, що країна призупиняє свою участь у Східному партнерстві, зовнішньополітичній ініціативі Європейського Союзу, яка поширюється на шість східноєвропейських сусідів ЄС - Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну.

Вона передбачає можливість оновлення договірно-правової бази відносин ЄС зі східними сусідами шляхом заміни угод про партнерство та співробітництво на угоди про асоціацію, створення поглиблених та всеохоплюючих зон вільної торгівлі (ПВ ЗВТ), лібералізацію візового режиму між ЄС та державами-партнерами.

Також Білорусь вирішила призупинити дію угоди про реадмісію з Євросоюзом і попередила, що це "негативно відобразиться на взаємодії з Євросоюзом у сфері боротьби з нелегальною міграцією та організованою злочинністю". Фактично країна відмовляється приймати назад мігрантів, які перейшли кордон ЄС зі сторони Білорусі.

Білорусь вирішила відкликати свого посла з Брюсселя "для консультацій", керівнику представництва ЄС в Білорусі Дірку Шубелю запропонували зробити це саме.

Крім того, країна заборонила в'їзд на свою територію представникам європейських структур та осіб з Євросоюзу, які сприяли введенню санкцій.

Нагадаємо, Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, Канада, Великобританія у понеділок, 21 червня, синхронно запровадили нові санкційні пакети проти режиму Олександра Лукашенка.

Санкційний перелік Євросоюзу найбільший, до нього увійшли 78 фізичних осіб та вісім юридичних. Серед них - російський мільярдер Михайло Гуцерієв (компанії "Русснефть", "Нефтиса", Бинбанк), Лілія Лукашенко (невістка Лукашенка, дружина його сина Віктора), Дмитро Лукашенко (середній син Лукашенка), автомобільні заводи МАЗ та БелАЗ.

Санкції пов'язані з примусовою посадкою літака Ryanair для затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича.