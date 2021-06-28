Російські найманці в ЦАР цього року вбивали мирних мешканців, грабували будинки і розстріляли вірян у мечеті, - NYT

Найманці під виглядом беззбройних військових радників вели урядові війська в бій під час наступу для витіснення повстанців.

Російські найманці в Центральноафриканській республіці під час військової операції на початку цього року вбивали мирних мешканців, грабували будинки та розстріляли вірян у мечеті. Про це йдеться у розслідуванні Організації Об'єднаних Націй, пише New York Times.

Звинувачення в злочинах описані у звіті Радбезу ООН, який є у розпорядженні медіа. У ньому йдеться, що найманці з Росії під виглядом беззбройних військових радників вели урядові війська в бій під час наступу для витіснення повстанців із кількох міст у січні та лютому. Бойовики не просто зловживали становищем, а й дислокувалися у великих гірничодобувних центрах країни з великими запасами алмазів.

Порушення російський військових та солдатів союзних військ "включали випадки надмірного застосування сили, вбивства, захоплення шкіл і масштабні грабежі". У грудні 2020 російські служби обстріляли вантажівку біля блокпосту в м. Гримар, унаслідок чого загинули троє мирних жителів, ще 15 були поранені. У лютому росіяни разом із союзними військами здійснили атаку на мечеть Аль-Таква в Бамбарі, де серед вірян ховалися повстанці. Щойнаменше шестеро мирних були вбитів під час штурму мечеті.

Також відомо про вбивство російськими військовими п'ятьох мирних.

Росіяни заперечують вогонь по мирним мешканцям і будь-які зловживання. Офіційно цей звіт ООН планують оприлюднити цього тижня.

Громадянська війна в ЦАР триває вже майже десять років. Росіяни відправили свої сили в ЦАР ще у 2018 році і почали задумуватися над облаштуванням військовох бази в цій країні. ЗМІ писали, що туди відправили ПВК "Вагнер".

Дві третини території ЦАР контролюють різні угрупування повстанців. У 2019 році уряд і повстанці підписали мирну угоду, але вона протрималася лише рік – почалися активні бойові зіткнення. На тлі цього Росія почала укріплюватися в ЦАР.

У травні миротворча місія ООН опублікувала звіт про те, як російські військові у Центральній Африканській Республіці самовільно страчували людей, застосовували тортури та сексуальне насильство, а також проводили принизливі для людської гідності арешти.