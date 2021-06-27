У Франції триває другий тур виборів до регіональних парламентів

У Франції триває другий тур виборів до регіональних рад (парламентів) та органів місцевого самоврядування.

Про це пише Нiмецька хвиля.

Другий тур 27 червня організували через те, що в багатьох місцях жоден кандидат не набрав необхідної абсолютної більшості голосів у першому турі. Тоді також зареєстрували рекордно низьку явку виборців – 33%.

Вона є найнижчою за весь післявоєнний період для місцевих виборів у Франції.

Низька явка сприяла посиленню позицій консерваторів та послабленню правих популістів з партії Марін Ле Пен "Національне об'єднання" (колишня назва: "Національний фронт"), а також представників політсили президента Франції Еммануеля Макрона "Республіка на марші".

Попри низькі показники партія правопопулістки Ле Пен має шанс перемогти в південному регіоні Франції Прованс-Альпи-Лазурний берег. Утім інші політсили розробляють домовленності про коаліцію з консерваторами, щоб уникнути перемоги кандидата від партії Ле Пен. Тим часом соціологи розраховують на повторну низьку явку.

Речниця уряду пов'язала відсутність виборців на дільницях з пандемією коронавірусу.

Результати другого туру місцевих виборів очікуються після закриття останніх виборчих дільниць о 20:00 за місцевим часом.

Нагадаємо, ці вибори є важливим етапом перед президентськими виборами у квітні 2022 року і мають визначити настроїв виборців.Вибори мають визначити, наскільки сильні позиції правопопулістської партії "Національне об'єднання" під керівництвом Марін Лє Пен. Вона стане основним конкурентом чинного президента Франції Еммануеля Макрона на виборах президента.