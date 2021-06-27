В Албанії сварка власників готелів переросла у стрілянину, у якій загинуло 4 осіб

Причиною конфлікту стала межа дільниць на пляжі, де встановлювали шезлонги.

Конфлікт поміж двома родинами власників готелів переріс у стрілянину, у результаті якої було вбито чотирьох осіб і ще двох – поранено.

Про це пише “Балканський оглядач” у соцмережі Facebook.

Інцидент стався у ніч на 27 червня у приморському селищі Велипоя в Албанії, в містечку Пулаї Плаж.

Причиною конфлікту стала межа дільниць на пляжі, де вони встановлювали шезлонги для туристів.

Серед двох вбитих - два рідні брати. Одному вбитому було лише 20 років, одному з поранених - 17.

Поліція вилучила пістолети, які, можливо, використовували під час сварки.

Також було вилучено записи камер безпеки в районі, де, можливо, зафіксовано момент сутички.

Нагадаємо, 12 червня в американському місті Остін у штаті Техас невідомий відкрив стрілянину, поранивши 13 людей.

У травні невідомі нападники відкрили вогонь по натовпу під час концерту у американському місті Хайаліа (штат Флорида). Внаслідок стрілянини загинули щонайменше двоє людей, понад 20 поранено.