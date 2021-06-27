Проходження корабля було продуманим рішенням британського уряду для демонстрації підтримки Україні, попри можливі ризики, йдеться у документі.

У Великобританії в графстві Кент знайшли 50 сторінок секретних документів британського міністерства оборони про підготовку проходу британського есмінця HMS Defender українськими територіальними водами біля Криму.

Документи знайшли на автобусній зупинці намоклою купою. Невідомий чоловік передав їх BBC.

Представник Міністерства оборони розповів, що конфіденційні документи загубив їхній працівник. У міністерстві ситуацію не коментують, однак вважається, що електронні листи та презентації “вийшли” PowerPoint офісу топ-чиновника міністерства оборони.

Місію під назвою "Op Ditroite" обговорювали на високому рівні ще в понеділок, 21 червня. Зокрема говорили про реакцію Росії, якщо HMS Defender підійде близько до Криму.

Пропонувалося два варіанти маршруту. Перший – "безпечний та професійний прямий транзит з Одеси до Батумі", який “дасть можливість взаємодіяти з українським урядом ... у водах, які Британія визнає українськими територіальними водами".

Фото: bbc.com

Було викладено три потенційні реакції Росії: від "безпечної та професійної" до "ані безпечної, ані професійної".

Альтернативний шлях, який би дозволив уникнути конфронтації, пропонувався поза суперечливими водами. Однак у такому випадку Росія могла б представити це як доказ того, що Британія із запізненням прийняла претензії Москви на територіальні води Криму.

“На тлі суперечок, викликаних місією HMS Defender, виявлені в Кенті документи підтверджують, що проходження через СРР було продуманим рішенням британського уряду для демонстрації підтримки Україні, попри можливі ризики”, – йдеться у повідомленні.

BBC зазначає, що це, безумовно, було використання військового корабля для досягнення дипломатичних цілей. Але його основною метою були заява про свободу судноплавства та чітке підтвердження суверенітету України після анексії Криму Росією у 2014 році.

Згідно з Конвенцією ООН про морське право 1982 року, прохід іноземного судна розглядають як "невинний", коли "це не шкодить миру, доброму порядку або безпеці прибережної держави". В очах більшості світу цією державою є Україна, а не Росія.

Фото: bbc.com

Окрім есмінця, пакет документів також містив інформацію про британські кампанії з експорту зброї і спостереження за першими місяцями перебування на посаді президента Джо Байдена. Ці матеріали мають порівняно низький рівень секретності.

Більш секретними були документи про плани можливої військової присутності британців в Афганістані після закінчення там операції НАТО під керівництвом США.

Нагадаємо, 23 червня міністерство оборони Росії повідомило про "серію попереджувальних пострілів" у бік британського есмінця HMS Defender у Чорному морі, а також про попереджувальне бомбометання з повітря по курсу корабля, що буцімто "перетнув державний кордон" РФ поблизу Криму. Після цього британський корабель залишив акваторію анексованого РФ Кримського півострова, запевняли в Москві.

Офіційний Лондон у той же день спростував це повідомлення.

У Міноборони РФ заявили про готовність "бомбити" всі кораблі, що "вторгнуться". Прем'єр Британії Борис Джонсон заявив, що есмінець рухався в українських водах і законно перебував поблизу Криму. Він також наголосив, що Британія не визнає анексію Криму, який є частиною суверенної української території.

Міноборони України відреагувало на інцидент, назвавши його серйозним порушенням міжнародного права.