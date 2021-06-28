Білоруський портал TUT.by прибрав із відкритого доступу дописи за півтора року через звинувачення в "екстремізмі"

Білоруський опозиційний портал TUT.by видалив дописи за півтора року через звинувачення в "екстремізмі". Зникли публікації за 2020 і шість місяців 2021, повідомили на каналі "TUT.by новости".

"Ми видалили публікації через справу про "екстремізм" із наших соцмереж та сайту. Ми зробили це для безпеки наших читачів та співробітників", - зазначили на каналі TUT.by.

У редакції заявили, що соцмережі лишаються під контролем команди.

В TUT.by додали, що деякі пости приховані, деякі, які не можна було сховати, - видалені.

Нагадаємо, що одна з журналісток TUT.by, Катерина Борисевич, півроку перебувала у в'язниці за те, що розповіла про загиблого мінського активіста Романа Бондаренка. Вона написала, що в його крові не було виявлено алкоголю, в той час як влада заявляла, що він був у нетверезому стані.

Окрім цього, режим Лукашенка вирішив заблокували спортивний сайт Sports.ru, співзасновник якого Дмитро Навоша висловлював підтримку TUT.by.

У травні TUT.by повідомило про втрату зв'язку із трьома співробітниками – Алею Бурковською, Денисом Бурковським та Максимом Пушкіним. Вони перестали виходити на зв'язок приблизно об 11:30 25 травня. Бурковська і Пушкін є працівниками SMM-відділу. Після того, як 18 травня режим Олександра Лукашенка вирішив заблокувати сайт TUT.by, соцмережі є основним каналом передачі інформації. Разом із блокуванням затримали кількох журналістів. Опозиційному медіа інкримінують "численні факти порушень закону про ЗМІ в частині розміщення забороненої інформації в ряді публікацій", зокрема в матеріалах порталу міститься інформація від імені незареєстрованого фонду BYSOL".