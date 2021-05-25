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Білоруське опозиційне ЗМІ заявило про нові затримання своїх журналістів (оновлено)

Очевидці повідомили, що двох із них нібито забрали невідомі люди в бусі, а з квартири вивезли техніку. 

Білоруське опозиційне ЗМІ заявило про нові затримання своїх журналістів (оновлено)
Фото: Ліга.нет

Білоруське опозиційне ЗМІ TUT.by повідомило про втрату зв'язку із трьома співробітниками – Алею Бурковською, Денисом Бурковським та Максимом Пушкіним. Вони перестали виходити на зв'язок приблизно об 11:30 25 травня, повідомили в редакції.

Біля будинку Бурковських помітили бус із людиною в балаклаві. Згодом очевидці повідомили, що з квартири подружжя винесли техніку, а їх самих посадили в бус та кудись повезли. Потрапити до них в квартиру неможливо – вона зачинена. 

Останнім повідомленням від Бурковської було те, що хтось намагається потрапити до них в квартиру під виглядом електрика. Місцезнаходження Пушкіна невідоме.

Оновлено. ЗМІ також повідомило про затримання журналістки відділу "Леді" Анастасії Пруднікової. Її чоловік повідомив, що о 12 годин до них додому прийшли силовики з обшуком, після чого дівчину кудись відвезли. 

Бурковська і Пушкін є працівниками SMM-відділу. Після того, як 18 травня режим Олександра Лукашенка вирішив заблокувати сайт TUT.by, соцмережі є основним каналом передачі інформації. Разом із блокуванням затримали кількох журналістів. Опозиційному медіа інкримінують "численні факти порушень закону про ЗМІ в частині розміщення забороненої інформації в ряді публікацій", зокрема в матеріалах порталу міститься інформація від імені незареєстрованого фонду BYSOL".

Одна з журналісток TUT.by, Катерина Борисевич, півроку перебувала у в'язниці за те, що розповіла про загиблого мінського активіста Романа Бондаренка. Вона написала, що в його крові не було виявлено алкоголю, в той час як влада заявляла, що він був у нетверезому стані. 

Окрім цього, режим Лукашенка вирішив заблокували спортивний сайт Sports.ru, співзасновник якого Дмитро Навоша висловлював підтримку TUT.by. 

У країні продовжується систематичний тиск на опозиційні медіа та активістів, одним з останніх гучних скандалів є примусова посадка літака зі співзасновником Telegram-каналу NEXTA Романом Протасевичем. 

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