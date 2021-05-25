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Грузія відкриває сухопутні кордони з 1 червня

Туристам рекомендується придбати медичну страховку, яка покриє всі випадки, пов'язані з COVID-19.

Грузія відкриває сухопутні кордони з 1 червня
Фото: Олег Батурін

За рішенням Координаційної ради при уряді з 1 червня Грузія відкриє сухопутні кордони.

Перетнути кордон зможуть громадяни, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19 або ж мають документ, що підтверджує проведення ПЛР-тесту з негативним результатом, повідомляє "Ехо Кавказу".

ПЛР-тест має бути проведений не раніше 72 годин до в'їзду до Грузії. Однак в такому разі протягом наступних 72 годин (після приїзду) потрібно буде зробити ще один ПЛР-тест.

Крім того, туристам рекомендується придбати медичну страховку, яка покриє всі випадки, пов'язані з COVID-19.

До переліку країн, громадяни або резиденти яких можуть в'їхати до Грузії при наявності негативного ПЛР-тесту, додані: Канада, Японія, Кувейт, Південна Корея, Китай, Молдова, Оман.

Нагадаємо, Туреччина з 15 травня скасувала ПЛР-тести для туристів з України.

Як повідомляли, станом на 18 травня для українців були відкриті 107 країн світу.

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