Проти Навального в Росії відкрили нову справу

У Росії відкрили нову кримінальну справу проти опозиційного політика Олексія Навального, який відбуває тюремне покарання.

Про це повідомляється в його соціальних мережах.

Навальному закидають образу судді Віри Акімової під часу судового засідання у справі про наклеп на ветерана. "Тієї самої тітоньки, яка вела сфабриковану справу про «образу ветерана», яка вразила всіх юристів країни. Як саме образив, не вказано. Просто «Навальний образив - ось йому нову кримінальну справу»", - йдеться в заяві Навального.

У лютому суддя Акімова виписала Навальному за цією справою штраф у 850 тисяч рублів.

Зараз проти Навального розслідують три кримінальні справи.

В кінці 2020 року його звинуватили в розтраті пожертвувань в "Фонд боротьби з корупцією", а в квітні стало відомо, що Навальний і його соратник Іван Жданов з лютого є підозрюваними у кримінальній справі про створення некомерційної організації, що зазіхає на особистість і права громадян.

"Так що не думайте, що я тут просто сиджу в камері, п'ю чай і байдикую. Мій потужний злочинний синдикат зростає. Я вчиняю все більше злочинів. Все більше і більше слідчих зайнято мною. Словом, я геній та ляльковод злочинного світу. Професор Наваріарті", - жартує Навальний.

Нагадаємо, що 44-річний опозиційний політик Олексі Навальний з лютого знаходиться за ґратами. Його ув'язнили за кримінальною справою про шахрайство, яку він вважає політично мотивованою.