Росія заявила про готовність "бомбити" кораблі, що "вторгуються"

Росія буде готова відкривати вогонь для захисту "своїх" кордонів. Про це повідомив заступник міністра оборони РФ Сергій Рябков, пише Associated Press. Коментар пролунав на тлі вчорашнього інциденту із британських есмінцем біля берегів окупованого Росією Криму.

"Недоторканість російських кордонів є абсолютним імперативом", - заявив Рябков попри те, що Крим є міжнародно визнаною українською територією.

Рябков додав, що РФ захищатиметься всіма засобами – "дипломатичними, політичними, військовими, якщо знадобиться".

При цьому російські ЗМІ цитують більш радикальну заяву Рябкова, де він сказав, що країна "може бомбити".

"Можемо закликати до здорового глузду, вимагати поваги до міжнародного права, а якщо це не допомагає – ми можемо бомбити. Не тільки по курсу, а й по цілі, якщо колеги не розуміють". – висловився представник Міноборони країни-окупанта.

Вчора Росія заявила, що її бойовий корабель зробив попереджувальні вистріли по курсу, коли британський Defender Wednesday пропливав неподалік від Криму. Великобританія це спростувала і заявила, що по її кораблю жодних пострілів не робили.

У репортажі кореспондента BBC, який був на борту Defender Wednesday, показано, що російські військові дійсно виконували небезпечні маневри біля есмінця. З борту російського прикордонного катеру навіть лунали погрози відкрити вогонь, після чого дійсно пролунали звуки пострілів.

Британське міністерство оборони заявило, що розцінило їх як навчальні стрільби, а не попереджувальний вогонь.

Бомбометання в репортажі не видно, хоча російські літаки дійсно літали поруч з кораблем Defender. За словами журналіста, протягом переходу з України в Грузію екіпаж есмінця бачив щонайменше 20 літаків РФ. Деякі з них пролітали "занадто близько", за висловом кореспондента.