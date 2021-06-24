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У Греції священник облив кислотою сімох митрополитів

Інцидент стався під час церковного суду.

У Греції священник облив кислотою сімох митрополитів
Фото: icnet.ru

У Греції 37-річний священник облив кислотою сімох митрополитів під час церковного суду.

Як повідомляє афінське агентство новин АМНА, інцидент стався в середу, 23 червня, в монастирі Петракі в Афінах, де засідає Синод Елладської православної церкви.

Митрополитів госпіталізовано з невеликими опіками. Також постраждав співробітник поліції, який кинувся на допомогу, він перебуває в медичному закладі.

"Ситуація складна, але ми віримо, що за допомогою наших лікарів труднощі можна буде подолати. Потрібне терпіння і спокій", - сказав глава Елладської православної церкви архієпископ Ієронім ІІ. При цьому він вважає, що найгіршого сценарію вдалося уникнути.

Нападника затримано й заарештовано. Як повідомила The Guardian, церковний суд планував позбавити цього священника сану за зберігання наркотиків. Два роки тому у нього знайшли під рясою близько 1,8 грама кокаїну, який він зберігав, за його ж словами, "для особистого користування".

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