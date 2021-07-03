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Дональд Туск очолив у Польщі опозиційну “Громадянську платформу”

Ексглава Євроради повертається у політику, аби допомогти у боротьбі зі "злом" правлячої партії "Право і справедливість".

Дональд Туск очолив у Польщі опозиційну “Громадянську платформу”
Дональд Туск
Фото: EPA/UPG

Колишнього президента Європейської Ради Дональда Туска було обрано віцеголовою польської опозиційної партії "Громадянська платформа".

Про це пише Німецька хвиля.

Це рішення ухвалили під час з'їзду політичної сили, що відбувся у Варшаві у суботу, 3 липня.

Туск також візьме на себе виконання обов'язків голови цієї політичної сили. Перед цим Борис Будка пішов у відставку з посади голови партії.

У виступі Туск заявив, що повертається у польську політику, аби допомогти у боротьбі зі "злом" правлячої у Польщі партії "Право і справедливість" (ПіС). "Я знаю, що багато поляків чекають, поки цей похмурий сон завершиться", – додав політик.

За словами Туска, його партія – єдина, яка може бути відчутною альтернативою у боротбі з ПіС на запланованих на 2023 рік виборах.

Колишній президент Європейської Ради допоміг заснувати ліберальну партію ще у 2001 році. Вона була правлячою у країні протягом восьми років – більшість часу із Туском на чолі уряду. Однак у 2015 році владу у Варшаві отримала ПіС.

При цьому правляча нині у Польщі партія перебуває у майже відкритому протистоянні з Брюсселем. Так, Єврокомісія вважає, що польські суди перебувають під загрозою, тому подає позов проти країни до Європейського суду. У ЄС також критикують поводження Варшави із сексуальними меншинами та порушення прав жінок в країні.

Водночас, згідно з соціологічними опитуваннями, ПіС та її коаліційні партнери й досі мають підтримку більшості поляків завдяки щедрим соціальним виплатам польським родинам та своїй популярній серед католицького населення консервативній політиці. Втім через внутрішні суперечки правляча коаліція нещодавно втратила більшість у Сеймі.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року Дональд Туск став головою Європейської народної партії.

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