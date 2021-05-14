Байден звинуватив у атаці на Colonial Pipeline російських хакерів

Разом з тим, за його словами, Білий дім не вважає, що до кібератаки причетна російська влада.

Хакери, які здійснили атаку на американський трубопровід Colonial Pipeline, найімовірніше, перебувають у Росії.

Про це президент США Джо Байден заявив під час брифінгу, передає "Голос Америки".

Разом з тим, за його словами, Білий дім не вважає, що до кібератаки причетна російська влада.

"Щодо людей, які здійснили цю атаку. ФБР опублікувало подробиці атаки, тож це може убезпечити інших від того, щоб стати новими жертвами, як Colonial Pipeline. Ми не думаємо, що російська влада стоїть за цією атакою. Але ми віримо, що злочинці, які її здійснили, живуть у Росії. Ми перебуваємо на зв'язку із Москвою щодо того, аби відповідальні країни здійснили рішучі кроки проти цих хакерських мереж, які вимагають викуп", - сказав Байден.

На запитання про те, чи діятиме адміністрація у відповідь на те, що уряди країн дозволяють діяльність хакерів на своїй території, Байден наголосив на важливості міжнародної співпраці в цьому питанні. За його словами, це питання буде в порядку денному майбутньої зустрічі із президентом Путіним.

"Ми працюємо над тим, аби спробувати отримати певний міжнародний стандарт, щоб уряди знали, що з їхньої території відбуваються злочинні дії, й що ми всі разом протистоятимемо цим кримінальним угрупованням. І я очікую, що це стане однією з тем для обговорення із президентом Путіним", - зазначив Байден.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи він упевнений у тому, що Кремль непричетний, президент сказав: "Я упевнений, що прочитав звіт ФБР правильно, й він каже, що вони непричетні".

Нагадаємо, що американська енергетична компанія Colonial Pipeline, яка є оператором найбільшого у США бензинопроводу, 7 травня визнала, що стала жертвою хакерської атаки.

Colonial Pipeline постачає близько 45% усього пального для Східного узбережжя США. Компанія транспортує бензин, дизель, авіаційне пальне і мазут з нафтопереробних заводів, розташованих на узбережжі Мексиканської затоки, через систему трубопроводів, що простягається від Техасу до Нью-Джерсі.

У ФБР заявили, що за атакою на Colonial Pipeline стоїть хакерське угруповання DarkSide. Воно використовує вірус для шифрування даних у мережі жертви, а потім вимагає викуп. Викрадена інформація тих, хто відмовляється платити викуп, розміщується на сайті DarkSide Leaks, де її може купити будь-хто. У випадку з Colonial Pipeline мова приблизно про 100 Гб даних.

13 травня стало відомо, що Colonial Pipeline заплатила хакерам майже 5 млн доларів США у криптовалюті протягом декількох годин після атаки.