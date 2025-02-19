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Bloomberg: один з найбільших портів РФ продовжує стабільно працювати попри санкції ЄС

Трейдери продовжують експортувати російську нафту в обхід санкціям.

Bloomberg: один з найбільших портів РФ продовжує стабільно працювати попри санкції ЄС
Танкер класу ‘Афрамакс’ Роснафти ‘Академік Губкін’
Фото: Rosneft

Експорт нафти з головного тихоокеанського термінала Росії "Козьміно" залишається стабільним. Вантажовідправники і трейдери продовжують експортувати російську нафту в обхід санкцій США, залучаючи нові судна, пише Bloomberg.

За інформацією агенства, у період з 30 січня по 16 лютого жоден із шістнадцяти танкерів, які завантажували нафту ESPO зі східного порту "Козьміно", не був у списку санкцій США. Згідно з даними, половина з них є новачками в роботі з російською маркою ESPO.

Нафтотрейдери продовжують стежити за здатністю Росії  постачати сиру нафту на світові ринки, а прямі переговори між адміністрацією Трампа та Москвою в Саудівській Аравії щодо потенційного врегулювання в Україні викликають питання про можливість послаблення санкцій. 

Потоки з Ірану виявилися такими ж стійкими, попри нові загрози їх перекрити.

Згідно з даними, з кінця січня багато нових російських суден, які постачали нафту марки ESPO з кінця січня, ходили під "зручними прапорами" Панами, Островів Кука, Сьєрра-Леоне та Джибуті.

Всі вантажі ESPO, крім одного, прямували до Китаю. Популярними пунктами призначення були Дундін, Хуейчжоу і Дунцзякоу. Більшість суден належать компаніям, зареєстрованим у Шанхаї, Гонконгу та на Сейшельських островах.

Ставки на вантажні перевезення за маршрутом "Козьміно" – Азія дійсно зросли після останніх санкцій США. На даний момент ціна за три-п'ятиденний рейс до Китаю становить близько 5 мільйонів доларів.

  • "Група семи" розглядає можливість спільного посилення або адаптації граничного рівня цін на російську нафту, намагаючись скоротити доходи РФ.
  • 10 січня Міністерство фінансів США заявило про посилення санкцій проти Росії, націлившись на видобуток та експорт російської нафти.
  • Обмежувальні заходи торкнулися "безпрецедентної кількості" нафтоналивних суден, танкерів, багато з яких є частиною "тіньового флоту" РФ, непрозорих торговців російською нафтою, постачальників нафтосервісних послуг із Росії та російських чиновників зі сфери енергетики, а ще - танкерів, що перевозили підсанкційну іранську нафту.
  • У лютому стало відомо, що ціна на російську сиру нафту вперше з грудня впала нижче за цінову межу в 60 доларів за барель, що є одним з показників дієвості нових санкцій США проти Москви.
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