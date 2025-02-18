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Україна планує залучити від МВФ $2,7 млрд цього року, - Шмигаль

Цього тижня в країні розпочне роботу місія Фонду.

Україна планує залучити від МВФ $2,7 млрд цього року, - Шмигаль
Денис Шмигаль
Фото: Кабмін

Цього тижня в Україні розпочинає роботу місія Міжнародного валютного фонду для сьомого перегляду спільної програми EFF.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. 

Він обговорив деталі подальшої співпраці з головою Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером.

Шмигаль подякував за роботу над шістьма переглядами, що дозволило залучити в Україну 9,8 млрд доларів. Загалом від початку повномасштабної війни МВФ надав Україні понад 12,4 млрд доларів.

"Співпраця з Фондом є важливим фактором нашої фінансової стабільності. Уряд проводить системну роботу у цьому напрямку. У 2025 році планується залучити від МВФ 2,7 млрд доларів", - зазначив прем'єр.

Шмигаль додав, що попри повномасштабну війну, Україна продовжує трансформуватися і впроваджувати необхідні реформи.

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