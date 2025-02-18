Зеленський: Україна у Саудівській Аравії не братиме участь у переговорах делегацій США і Росії
Зеленський: Україна у Саудівській Аравії не братиме участь у переговорах делегацій США і Росії
«Набридло, що нас називають популістами. Ми сплачуємо мільярди гривень», — Наталія Гусак про систему оплат за лікування
«Набридло, що нас називають популістами. Ми сплачуємо мільярди гривень», — Наталія Гусак про систему оплат за лікування
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
NBC: США хотіли отримати у власність 50 % рідкісноземельних мінералів України
NBC: США хотіли отримати у власність 50 % рідкісноземельних мінералів України
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Порошенко повідомив, що йому одразу після санкцій заблокували банківські картки
Порошенко повідомив, що йому одразу після санкцій заблокували банківські картки
В Італії підірвали танкер, який возив нафту з Росії
В Італії підірвали танкер, який возив нафту з Росії
ГоловнаЕкономікаДержава

Кошти на укриття у школах і ліцеях отримають 18 громад у семи регіонах

Уряд розподілив 460,5 млн гривень. 

Кошти на укриття у школах і ліцеях отримають 18 громад у семи регіонах
Фото: Анна Стешенко

Уряд розподілив 460,5 млн грн на облаштування укриттів у школах і військових ліцеях.

Як розповів під час засідання очільник українського уряду Денис Шмигаль, субвенції  надійдуть місцевим бюджетам на облаштування укриттів у школах і військових ліцеях. 

Кошти надійдуть до семи регіонів та 18-ти громад. Шмигаль зазначив, що очікують на їх ефективне використання.

За словами прем'єр-міністра, на 2025 уряд виділив 6,2 млрд грн на зведення безпечних навчальних просторів.

Крім того, продовжують реалізовувати роботи за минулорічні дотації й субвенції обсягом 7,5 млрд грн. Прем’єр-міністр підкреслив, що це дозволить побудувати понад 200 укриттів.

  • За даними ДСНС, станом на кінець січня в Україні налічувалося понад 62 тисячі захисних споруд (укриттів), які готові майже на 85%. 
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies