Кошти на укриття у школах і ліцеях отримають 18 громад у семи регіонах

Уряд розподілив 460,5 млн грн на облаштування укриттів у школах і військових ліцеях.

Як розповів під час засідання очільник українського уряду Денис Шмигаль, субвенції надійдуть місцевим бюджетам на облаштування укриттів у школах і військових ліцеях.

Кошти надійдуть до семи регіонів та 18-ти громад. Шмигаль зазначив, що очікують на їх ефективне використання.

За словами прем'єр-міністра, на 2025 уряд виділив 6,2 млрд грн на зведення безпечних навчальних просторів.

Крім того, продовжують реалізовувати роботи за минулорічні дотації й субвенції обсягом 7,5 млрд грн. Прем’єр-міністр підкреслив, що це дозволить побудувати понад 200 укриттів.