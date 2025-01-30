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Укриття в Україні наразі готові майже на 85%, - ДСНС

На кінець минулого року було додатково обстежено близько 7 тисяч об’єктів, які наразі дообладнуються і будуть ставитися офіційно на облік.

Укриття в Україні наразі готові майже на 85%, - ДСНС
Фото: nashkiev.ua/

Наразі в Україні налічується понад 62 тисячі захисних споруд (укриттів), які готові майже на 85%. 

Про це повідомив начальник управління захисту населення і територій Департаменту організації заходів цивільного захисту Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Лещенко, передає Укрінформ.

"На початку широкомасштабного вторгнення у державі на обліку було близько 20 тисяч захисних споруд. Стан їхньої готовності вимірювався на рівні 75%. За 2,5 року - можна сказати, за 3 роки - воєнних дій, завдяки співпраці ДСНС, органів місцевого самоврядування і органів місцевої влади, нам вдалося підвищити ці показники. Зараз на обліку знаходяться понад 62 400 таких об’єктів, стан їхньої готовності - на рівні близько 85%", - сказав Лещенко.

За його словами, цей фонд захисних споруд наразі дозволяє укрити близько 50% населення.

"На жаль, не всі захисні споруди у нас готові, і, на жаль, не всі органи місцевого самоврядування вживають заходів, щоб вони були у належному стані", - зазначив Лещенко. 

Він також розповів, що на кінець минулого року було додатково обстежено близько 7 тисяч об’єктів, які наразі дообладнуються і будуть ставитися офіційно на облік.

Лещенко наголосив, що необхідно забезпечити укриття в повноцінних захисних спорудах. 

Окремо він відзначив принципову позицію Міносвіти, де, за його словами, сказали, що без укриттів для учасників навчального процесу офлайн-навчання не буде.

Нагадаємо, що влітку минулого року уряд виділив додаткових 2,19 млрд гривень на облаштування шкільних укриттів.

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