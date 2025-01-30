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​На Донеччині викрили масштабну схему розкрадання пального у військовій частині

Підозри отримали командир батальйону матеріального забезпечення, його заступник та офіцер штабу батальйону. 

​На Донеччині викрили масштабну схему розкрадання пального у військовій частині
Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань затримали та повідомили про підозру трьом офіцерам однієї з військових частин Донецької області, які розкрадали пальне з вересня 2024-го по січень цього року.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

"Командир батальйону матеріального забезпечення, його заступник та офіцер штабу батальйону вказували у документах завищені показники використання військовою частиною пального та мастильних матеріалів. Отримані таким чином «надлишки» продавали, а гроші ділили між собою", - йдеться в повідомленні.

Щомісяця фігуранти реалізовували щонайменше 10 тонн палива та мастильних матеріалів. Повний обсяг викраденого пального та завданих збитків встановить слідство.

Наразі правоохоронці провели 9 обшуків за місцем помешкання та у службових приміщеннях військових. Вилучено гроші, 8 тонн палива, документи, які підтверджують протиправну діяльність, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки та чорнові записи.

Організатору - командиру батальйону матеріального забезпечення - та двом учасникам схеми повідомлено про підозру у викраденні військового майна, вчиненому організованою групою в умовах воєнного стану (ч. 3, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 410 КК України). Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави: організатору оборудки визначена застава у сумі 908 тис. 400 гривень, одному з посібників – 605 тис. 600 гривень, іншому – 423 тис. 920 гривень.

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