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Кіберфахівці ГУР атакували інфраструктуру Газпрому та Газпромнафти, – ЗМІ

З 28 січня клієнти компаній не можуть користуватися особистим кабінетом, скористатися послугами онлайн-сервісів компанії, здійснити оплату за пальне.

Кіберфахівці ГУР атакували інфраструктуру Газпрому та Газпромнафти, – ЗМІ
Фото: Держспецзв’язку

До річниці подвигу героїв Крут кібергрупа Головного управління розвідки здійснила DDOS-атаку на цифрову інфраструктуру російських компаній “Газпром” та “Газпромнафта”, передає Укрінформ із посиланням на джерела у розвідці. 

Кіберфахівці завдали удару по онлайн-сервісах підприємств, які забезпечують діяльність російської армії.

Зокрема, з 28 січня клієнти компаній не можуть користуватися особистим кабінетом, скористатися послугами онлайн-сервісів компанії, здійснити оплату за пальне за допомогою паливних карт, списати або накопичити бонуси на рахунок тощо.

Представники Газпрому у відповідь на скарги клієнтів повідомляли, що наразі спостерігається “тимчасовий технічний збій”, щоправда, не пояснюючи характер і причини такого “збою”.

Коли роботу онлайн-сервісів може бути відновлено, у російських компаніях не повідомляють.

“Сьогоднішні проблеми російських водіїв – це привіт від наших побратимів з 1918 року, героїв бою під Крутами, які понад сто років тому дали тягла злочинним російським бандам наркомана Муравйова. Сьогодні ми продовжуємо справу тодішніх захисників Києва як на фронті, так і в кіберпросторі. Слава Україні!” – прокоментували кібератаку в розвідці.

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