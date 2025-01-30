ГУР: РФ розраховує залучити у війну проти України 126 000 солдатів із "спецконтенгенту"

У 2025 році Росія планує залучити 126 000 солдатів із так званого "спецконтенгенту" у війну проти України.
Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.
"У 2025 році для поповнення втрат окупаційної армії у війні проти України держава-агресор росія розраховує залучити щонайменше 126 тисяч солдатів із так званого "спецконтингенту", – зазначили у розвідці.
Йдеться про росіян, які відбувають покарання у тюрмах, перебувають під слідством, мають заборгованості за кредитами та інші проблеми.
У середньому для покриття втрат окупаційної армії Москва планує мобілізовувати по 10 тисяч осіб "спецконтингенту" щомісяця.
Загалом, щоб заміщувати втрати існуючих військових частин та зʼєднань у війні проти України Росія у 2025 році планує мобілізувати мінімум 280 тисяч окупантів.
- Станом на 30 січня втрати російської армії у війні проти України складають близько 835 940 солдатів.
- Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що у 2029-2030 роках Путін зможе реформувати армію і теоретично буде готовий атакувати інші країни, зокрема, НАТО.