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ГУР: РФ розраховує залучити у війну проти України 126 000 солдатів із "спецконтенгенту"

Йдеться про росіян, які відбувають покарання у тюрмах, перебувають під слідством, мають заборгованості за кредитами та інші проблеми. 

ГУР: РФ розраховує залучити у війну проти України 126 000 солдатів із "спецконтенгенту"
Військові армії РФ, фото ілюстративне
Фото: Радіо Свобода

У 2025 році Росія планує залучити 126 000 солдатів із так званого "спецконтенгенту" у війну проти України.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони. 

"У 2025 році для поповнення втрат окупаційної армії у війні проти України держава-агресор росія розраховує залучити щонайменше 126 тисяч солдатів із так званого "спецконтингенту", – зазначили у розвідці.   

Йдеться про росіян, які відбувають покарання у тюрмах, перебувають під слідством, мають заборгованості за кредитами та інші проблеми. 

У середньому для покриття втрат окупаційної армії Москва планує мобілізовувати по 10 тисяч осіб "спецконтингенту" щомісяця. 

Загалом, щоб заміщувати  втрати існуючих військових частин та зʼєднань у війні проти України Росія у 2025 році планує мобілізувати мінімум 280 тисяч окупантів.

  • Станом на 30 січня втрати російської армії у війні проти України складають близько 835 940 солдатів. 
  • Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що у 2029-2030 роках Путін зможе реформувати армію і теоретично буде готовий атакувати інші країни, зокрема, НАТО.
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