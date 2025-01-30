ГУР: РФ розраховує залучити у війну проти України 126 000 солдатів із "спецконтенгенту"

Йдеться про росіян, які відбувають покарання у тюрмах, перебувають під слідством, мають заборгованості за кредитами та інші проблеми.

У 2025 році Росія планує залучити 126 000 солдатів із так званого "спецконтенгенту" у війну проти України.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

"У 2025 році для поповнення втрат окупаційної армії у війні проти України держава-агресор росія розраховує залучити щонайменше 126 тисяч солдатів із так званого "спецконтингенту", – зазначили у розвідці.

Йдеться про росіян, які відбувають покарання у тюрмах, перебувають під слідством, мають заборгованості за кредитами та інші проблеми.

У середньому для покриття втрат окупаційної армії Москва планує мобілізовувати по 10 тисяч осіб "спецконтингенту" щомісяця.

Загалом, щоб заміщувати втрати існуючих військових частин та зʼєднань у війні проти України Росія у 2025 році планує мобілізувати мінімум 280 тисяч окупантів.