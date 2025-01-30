На Донеччині за добу внаслідок обстрілів 1 людина загинула і 4 отримали поранення

На Донеччині за минулу добу внаслідок обстрілів 1 людина загинула і 4 отримали поранення.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
“За 29 січня росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Сіверську. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.
Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 30 січня.
Покровський район. У Покровську поранено 2 людини, пошкоджено будинок і кав'ярню; у Родинському пошкоджено 4 будинки. У Білицькому Добропільської громади поранено 2 людини.
Краматорський район. У Лимані пошкоджено 7 приватних будинків, 5 господарчих будівель. В Іллінівці пошкоджено 3 об'єкти. У Костянтинівці пошкоджені 12 багатоповерхівок, приватний будинок, адмінбудівля, 8 гаражів і автомобіль.
Бахмутський район. У Сіверську 1 людина загинула, пошкоджено 5 будинків.
Зазначимо, внаслідок нічної атаки дронами є пошкодження в чотирьох областях. ППО збила 37 БпЛА.
Зокрема у Сумах "шахед" влучив у багатоповерховий будинок. Є жертви і поранені.