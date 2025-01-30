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Унаслідок нічної атаки дронами є пошкодження в чотирьох областях. ППО збила 37 БпЛА

Ще 39 імітаторів локаційно втрачені. 

У ніч на 30 січня, починаючи з 19:00, ворог атакував українців 81 ударним БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типі. Удару росіяни завдавали з різних напрямків: Курській, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, повідомили в Повітряних силах

Станом на 9 годину підтвердили збиття 37 дронів у Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Київській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпопетровській, Херсонській та Одеській областях. Ще 39 дронів-імітаторів – локаційно втрачені. 

Фото: Повітряні сили в Telegram

Внаслідок атаки постраждали Чернігівська, Сумська, Одеська і Полтавська області. Ворони пошкодили промислові підприємства, приватні і багатоповерхові оселі, авто. 

У Сумах ворог вдарив по багатоповерхівці. Станом на зараз відомо про чотирьох жертв і дев'ятьох поранених. 

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