Унаслідок нічної атаки дронами є пошкодження в чотирьох областях. ППО збила 37 БпЛА

У ніч на 30 січня, починаючи з 19:00, ворог атакував українців 81 ударним БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типі. Удару росіяни завдавали з різних напрямків: Курській, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, повідомили в Повітряних силах.

Станом на 9 годину підтвердили збиття 37 дронів у Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Київській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпопетровській, Херсонській та Одеській областях. Ще 39 дронів-імітаторів – локаційно втрачені.

Фото: Повітряні сили в Telegram

Внаслідок атаки постраждали Чернігівська, Сумська, Одеська і Полтавська області. Ворони пошкодили промислові підприємства, приватні і багатоповерхові оселі, авто.

У Сумах ворог вдарив по багатоповерхівці. Станом на зараз відомо про чотирьох жертв і дев'ятьох поранених.