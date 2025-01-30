У російському Нижньому Новгороді палає НПЗ "Лукойл"
У російському Нижньому Новгороді палає НПЗ "Лукойл"
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Знову медичний скандал: українські і не лише турнікети можуть зникнути з війська. Ось що відбувається
Знову медичний скандал: українські і не лише турнікети можуть зникнути з війська. Ось що відбувається
Росіяни двічі за ранок намагалися атакувати Київ (оновлено)
Росіяни двічі за ранок намагалися атакувати Київ (оновлено)
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Намібійський геноцид
Намібійський геноцид
Населення Гренландії не хоче приєднання до Сполучених Штатів
Населення Гренландії не хоче приєднання до Сполучених Штатів
Суд заблокував указ Трампа про припинення виплати грантів
Суд заблокував указ Трампа про припинення виплати грантів
Кличко у відеозверненні до Зеленського звинуватив голову КМВА в спробі узурпації влади
Кличко у відеозверненні до Зеленського звинуватив голову КМВА в спробі узурпації влади
ГоловнаСуспільствоВійна

Бюджетний комітет Бундестагу закликав мінфін погодити 3 мільярди євро для України

Голоси "за" дали опозиційні парламентарі, а представники влади утрималися.

Бюджетний комітет Бундестагу закликав мінфін погодити 3 мільярди євро для України
Німецький Бундестаг
Фото: EPA/UPG

Бюджетний комітет німецького парламенту звернувся до міністра фінансів Йорга Кукіса із закликом погодити додаткові три мільярди євро військової допомоги для України.

Як пише Reuters, під час голосування у комітеті ініціативу підтримали представники опозиційних фракцій - Християнсько-демократичного союзу та партії "Вільні демократи". Натомість соціал-демократи та "зелені", які входили до коаліції перед її фактичним розвалом, утрималися. 

Депутати не мають повноважень самостійно вирішувати питання закордонного фінансування і потребують згоди мінфіну. Зазвичай уряд відповідає на подібні запити позитивно.

Канцлер Олаф Шольц раніше стверджував, що підтримує додаткову допомогу на 3 мільярди євро, але наполягав на тому, що фінансувати її можна лише за рахунок винятку з нинішнього мораторію на запозичення. 

У німецькому бюджеті на 2025 рік передбачено 4 мільярди євро військової підтримки для України, що є вдвічі меншою сумою, ніж було надано упродовж попереднього року. 

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies