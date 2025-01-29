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Черногоренко: військові вже заощадили близько 4,5 млн гривень завдяки “Плюсам” у застосунку Армія+

Пропозиціями від великих бізнесів скористалися 35 тис. військових.

Черногоренко: військові вже заощадили близько 4,5 млн гривень завдяки “Плюсам” у застосунку Армія+
Ілюстративне фото
Фото: Міноборони

Національною програмою підтримки військовослужбовців “Плюси” в застосунку Армія+ скористалися вже 35 тис. військових.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

“Військовослужбовцям зараз як ніколи важливо відчувати підтримку з усіх боків. Що про них не забувають і піклуються. Саме таке ставлення ми хочемо передати разом із партнерами програми. І це знайшло відгук, що дуже тішить та мотивує працювати більше. Вже 630 000 військовим в Армія+ доступні пропозиції програми Плюси. За нашими підрахунками, військові вже заощадили близько 4,5 млн гривень завдяки Плюсам і співпраці з партнерами. Тому ми й надалі продовжуватимемо залучати великі компанії з найкрутішими пропозиціями до нашої ініціативи”, - повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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До програми доєдналося три компанії — Укрзалізниця, Укрнафта та логістична компанія “Нова пошта”. 

Військові у “Плюсах”:

  • оформили 4,8 тис. квитків зі спецрезерву в Укрзалізниці;
  • придбали понад 820 тис. літрів пального зі знижкою від Укрнафти та заощадили більш ніж 2 млн гривень на заправці й меню;
  • згенерували 40 тис. штрихкодів та вже скористались і відправили 16 тис. посилок за 1 гривню “Новою поштою”.
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