Черногоренко: військові вже заощадили близько 4,5 млн гривень завдяки “Плюсам” у застосунку Армія+

Національною програмою підтримки військовослужбовців “Плюси” в застосунку Армія+ скористалися вже 35 тис. військових.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

“Військовослужбовцям зараз як ніколи важливо відчувати підтримку з усіх боків. Що про них не забувають і піклуються. Саме таке ставлення ми хочемо передати разом із партнерами програми. І це знайшло відгук, що дуже тішить та мотивує працювати більше. Вже 630 000 військовим в Армія+ доступні пропозиції програми Плюси. За нашими підрахунками, військові вже заощадили близько 4,5 млн гривень завдяки Плюсам і співпраці з партнерами. Тому ми й надалі продовжуватимемо залучати великі компанії з найкрутішими пропозиціями до нашої ініціативи”, - повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

До програми доєдналося три компанії — Укрзалізниця, Укрнафта та логістична компанія “Нова пошта”.

Військові у “Плюсах”: