Правоохоронці викрили схему незаконного звільнення та виїзду військових за кордон

Українські правоохоронці викрили схему, за якою військові незаконно звільнялись та виїжджали за кордон.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
“24-річний ексвійськовий разом із 49-річним батьком-адвокатом підшукували військовослужбовців, які мали бажання звільнитися зі служби, або виїхати за кордон, і пропонували їм свої “послуги”. Далі – оформлювали їм фіктивні медичні документи та пропонували здійснити незаконне переправлення”, - йдеться у повідомленні.
Одного з підозрюваних затримала міжвідомча група, до якої входили ДБР та співробітники ДПСУ. В ході проведення слідчих дій вилучили 7,5 тис. доларів, 1 450 євро і 90 тис. гривень.
Організатора схеми взяли під варту, триває встановлення всіх причетних.
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