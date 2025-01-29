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Правоохоронці викрили схему незаконного звільнення та виїзду військових за кордон

Організатора схеми взяли під варту, триває встановлення всіх причетних.

Правоохоронці викрили схему незаконного звільнення та виїзду військових за кордон
Правоохоронці викрили схему незаконного звільнення та виїзду військових за кордон
Фото: ДПСУ

Українські правоохоронці викрили схему, за якою військові незаконно звільнялись та виїжджали за кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“24-річний ексвійськовий разом із 49-річним батьком-адвокатом підшукували військовослужбовців, які мали бажання звільнитися зі служби, або виїхати за кордон, і пропонували їм свої “послуги”. Далі – оформлювали їм фіктивні медичні документи та пропонували здійснити незаконне переправлення”, - йдеться у повідомленні.

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Одного з підозрюваних затримала міжвідомча група, до якої входили ДБР та співробітники ДПСУ. В ході проведення слідчих дій вилучили 7,5 тис. доларів, 1 450 євро і 90 тис. гривень.

Організатора схеми взяли під варту, триває встановлення всіх причетних.

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