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Адвоката з Хмельниччини затримали за спробу підкупити прокурора

Адвокат намагався за 5 тисяч доларів домовитись з прокурором про укладення угоди про визнання винуватості для підозрюваного, яка передбачала покарання без позбавлення волі.

Адвоката з Хмельниччини затримали за спробу підкупити прокурора
Фото: прокуратура

Керівником Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру 41-річному адвокату з Хмельниччини за спробу надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 КК України).

За даними слідства, адвокат намагався за 5 тисяч доларів США домовитись з прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону про укладення угоди про визнання винуватості для підозрюваного, яка передбачала покарання без позбавлення волі.

Прокурор невідкладно повідомив про таку пропозицію керівництво і надалі діяв спільно із іншими правоохоронцями з метою документування злочину. 

Під час передачі частини обіцяної суми в 1,5 тисяч доларів США адвоката затримано в службовому кабінеті прокурора.

Затриманому було повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Триває встановлення всього кола причетних осіб.

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