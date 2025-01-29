Адвоката з Хмельниччини затримали за спробу підкупити прокурора

Керівником Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру 41-річному адвокату з Хмельниччини за спробу надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 КК України).
За даними слідства, адвокат намагався за 5 тисяч доларів США домовитись з прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону про укладення угоди про визнання винуватості для підозрюваного, яка передбачала покарання без позбавлення волі.
Прокурор невідкладно повідомив про таку пропозицію керівництво і надалі діяв спільно із іншими правоохоронцями з метою документування злочину.
Під час передачі частини обіцяної суми в 1,5 тисяч доларів США адвоката затримано в службовому кабінеті прокурора.
Затриманому було повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.
Триває встановлення всього кола причетних осіб.