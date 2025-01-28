Чоловік уклав шлюб із жінкою з інвалідністю, щоб втекти з країни.

На кордоні з Польщею затримали псевдоподружжя з Києва

Під час спроби перетнути українсько-польський кордон прикордонники затримали псевдоподружжя з Києва.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Чоловік уклав шлюб із жінкою з інвалідністю, і за версією “пари” в Польщу вони прямували провідати товариша. Їхня легенда про уявного друга не витримала перевірки, як і їхні розповіді про спільне життя”, - йдеться у повідомленні.

Після переправлення чоловіка за кордон жінка мала отримати 2 тис. доларів.

Втім, тепер “молодятам” загрожує кримінальна відповідальність.