На кордоні з Польщею затримали псевдоподружжя з Києва

Під час спроби перетнути українсько-польський кордон прикордонники затримали псевдоподружжя з Києва.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
“Чоловік уклав шлюб із жінкою з інвалідністю, і за версією “пари” в Польщу вони прямували провідати товариша. Їхня легенда про уявного друга не витримала перевірки, як і їхні розповіді про спільне життя”, - йдеться у повідомленні.
Після переправлення чоловіка за кордон жінка мала отримати 2 тис. доларів.
Втім, тепер “молодятам” загрожує кримінальна відповідальність.
- Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали на кордоні чоловіка, який намагався виїхати з підробленими документами на дітей.