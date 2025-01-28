Мешканку Харківщини підозрюють у колабораціонізмі

Правоохоронці Харківської області підозрюють жінку у співпраці з окупаційною владою.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Під час тимчасової окупації села Петропілля Купʼянського району жінка добровільно погодилася обійняти посаду виконуючої обов’язки завідуючої бібліотеки Петропільского сільського клубу при так званій тимчасовій цивільній адміністрації Куп’янського району”, - йдеться у повідомленні.

Поліцейські уточнили, що жінка видавала літературу, яка перебувала на балансі місцевої бібліотеки.

Правоохоронці повідомили 35-річній жінці про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.